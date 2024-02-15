Ege'nin gözde lezzeti: Kuzu etli şevketi bostan tarifi...
Ege otlarının belki de en ünlülerinden biri olan şevketi bostan otunun faydaları saymakla bitmiyor. Peki bolca tüketilmesi gereken leziz şevket bostan otunun yemeği nasıl yapılır? İşte kuzu etli şevketi bostan tarifi...
Ege Bölgesi, denizi, tarihi güzellikleri, doğası ve mutfağıyla ön plana çıkar. Zeytinyağlılar, deniz mahsulleri, mezeler ve otlar, Ege mutfağının temellerini oluşturur. Yunan mutfağıyla benzerlik gösteren Ege mutfağında, hem lezzetli, hem de sağlıklı besinlere yer verilir. Şevketi bostan da ülkemizde yoğun olarak Ege’de yetiştirilen, sarı çiçekli ve şifalı bir bitkidir. Şevketi bostan otu, şifalı özelliğinden dolayı kültür bitkisi olarak da yetiştirilmektedir. Peki sıklıkla tüketilmesi gereken leziz şevket bostan otunun yemeği nasıl yapılır? İşte kuzu etli şevketi bostan tarifi..
ŞEVKETİ BOSTAN TARİFİ
Malzemeler:
500 gram ayıklanmış şevketi bostan
1/2 adet limonun suyu
2 su bardağı soğuk su
200 gram kuzu kuşbaşı eti
15 adet arpacık soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
2,5 su bardağı sıcak su
Terbiyesi için:
1 tatlı kaşığı un
1/2 adet limonun suyu
Yapılışı:
Soğuk su ve yarım limonun suyunu bir kaba koyun.
Ayıklanmış şevketi bostanları iri parçalar halinde doğrayarak limonlu suyun içine alın.
Arpacık soğanları soyun.
Zeytinyağı ve kuzu etini tencereye alın.
Et suyunu bırakıp, suyunu biraz çekene kadar arada karıştırarak pişirin.
Arpacık soğanı ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.
Şevketi bostanları ve sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı halde pişirmeye bırakın.
Terbiye için bir kasede un ve limon suyunu karıştırın.
Yemeğin suyundan birkaç kaşık alarak terbiyeye ekleyin.
Ilık terbiyeyi tencereye boşaltın.
Tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte şevketi bostan yumuşayana kadar 20-25 dakika civarında pişirin.
Ocaktan almadan önce tuz ve karabiberini ekleyin. Ocağın altını kapatın.
Biraz dinlendirdikten sonra servis edin.
Afiyet olsun!
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