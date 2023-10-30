Kıbrıs’ta 10. Yıl Marşlı konser

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:33

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:33

Türk müziği sanatçısı Ebru Yaşar, önceki akşam Cumhuriyetin 100’ncü yıl kutlamaları kapsamında Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Yaşar, geceye özel 29 Ekim repertuarı sundu.

2 bin 500 kişiye Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşatan sanatçı, sahneden inmeden tüm salonu ayağa kaldırıp 10’ncu yıl marşıyla konserini bitirdi.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR ONUR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Böyle bir tarihimiz olduğu için ve bugüne tanıklık ettiğimiz için çok mutluyum. Bu çok büyük bir onur. Cumhuriyet başka bir tanım, minnettarız. Cumhuriyetimiz kutlu, mutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnet ile anıyoruz” dedi.