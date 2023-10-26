Türkiye'nin 100. yılında büyük coşku: İzmir'de Cumhuriyet Bayramı konserleri...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:31

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:42

İzmir'de 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı'na yönelik çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. İşte bu etkinliklerin detayları...

100. YILDA 100 ETKİNLİK

28 Ekim 2023 Cumartesi:

13.30: Öğrenciler tarafından oluşturulacak Türkiye haritası görseli ve zeybek gösterisi.

14.00: Cumhuriyetin 100. Yılı Atatürk Fotoğrafları Sergisi.

14.30: Bando konseri (Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Karma Bando).

29 Ekim 2023 Pazar:

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.30'da geçit töreni gerçekleşecek. Tören aracında Vali, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı halkı ve törene katılanları selamlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarının okunması, Vali Dr. Süleyman Elban'ın konuşması, şiir okunması, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi halk oyunları gösterisi, şiir okunması, Seyrek Ortaokulu zeybek gösterisi, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yarışmalarda derece alanlara ödül takdimi ve geçit töreni gerçekleşecek.

Kaya İzmir Termal ve Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni yapılacak.

Fener alayı saat 20.00'de vilayet önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Saat 20.23’te ise Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterisi yapılacak.

İZMİR'DE YAPILACAK KONSERLER

26 Ekim

Çiğli Belediyesi: Semincek

Karşıyaka Belediyesi: Volkan Konak

28 Ekim

Bornova Belediyesi: İkilem

Buca Belediyesi: Ceza

Karabğlar Belediyesi: Dolu Kadehi Ters Tut

Menderes Belediyesi: Ece Seçkin

Çeşme Belediyesi: Nilüfer

29 Ekim

Gaziemir Belediyesi: Hayko Cepkin

Ödemiş Belediyesi: İkilem

Torbalı Belediyesi: Emircan İğrek

Kemalpaşa Belediyesi: SEFO