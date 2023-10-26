Türkiye'nin 100. yılında büyük coşku: İzmir'de Cumhuriyet Bayramı konserleri...
Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları bütün şehirlerde coşkuyla gerçekleşecek. İzmir'de birçok isim sahne alacak, fener alayı, havai fişek gösterisi ve geçit töreni düzenlenecek. Peki, İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'nda hangi konserler ve etkinlikler düzenlenecek? İşte ayrıntılar...
İzmir'de 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı'na yönelik çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. İşte bu etkinliklerin detayları...
100. YILDA 100 ETKİNLİK
28 Ekim 2023 Cumartesi:
13.30: Öğrenciler tarafından oluşturulacak Türkiye haritası görseli ve zeybek gösterisi.
14.00: Cumhuriyetin 100. Yılı Atatürk Fotoğrafları Sergisi.
14.30: Bando konseri (Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Karma Bando).
29 Ekim 2023 Pazar:
Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.30'da geçit töreni gerçekleşecek. Tören aracında Vali, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı halkı ve törene katılanları selamlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarının okunması, Vali Dr. Süleyman Elban'ın konuşması, şiir okunması, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi halk oyunları gösterisi, şiir okunması, Seyrek Ortaokulu zeybek gösterisi, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yarışmalarda derece alanlara ödül takdimi ve geçit töreni gerçekleşecek.
Kaya İzmir Termal ve Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni yapılacak.
Fener alayı saat 20.00'de vilayet önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Saat 20.23’te ise Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterisi yapılacak.
İZMİR'DE YAPILACAK KONSERLER
26 Ekim
Çiğli Belediyesi: Semincek
Karşıyaka Belediyesi: Volkan Konak
28 Ekim
Bornova Belediyesi: İkilem
Buca Belediyesi: Ceza
Karabğlar Belediyesi: Dolu Kadehi Ters Tut
Menderes Belediyesi: Ece Seçkin
Çeşme Belediyesi: Nilüfer
29 Ekim
Gaziemir Belediyesi: Hayko Cepkin
Ödemiş Belediyesi: İkilem
Torbalı Belediyesi: Emircan İğrek
Kemalpaşa Belediyesi: SEFO
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