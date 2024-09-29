Kıbrıs’ta Zeynep Bastık rüzgarı esti

Zeynep Bastık, önceki gün Girne Amfi Tiyatro’da düzenlediği konserle Kıbrıs’ta sahne aldı. Konserde sanatçının popüler şarkıları, sahne kostümü ve performansı dikkat çekti. Bastık, sahnede hayranlarıyla buluşarak, isteklerini yerine getirip fotoğraf çektirdi.

Kıbrıs’ta Zeynep Bastık rüzgarı esti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:21

Zeynep Bastık, Kıbrıs'ta unutulmaz bir konser verdi. Girne Amfi Tiyatro'da açık havada dinleyicileriyle buluşan sanatçı, sevilen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla dikkat çekti.

İlk şarkısının ardından seyircileriyle sohbet eden Bastık, ön sırada bulunan küçük hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

"Ne güzelsin Kıbrıs, burada sizinle olmak gerçekten çok güzel" diyerek iki saat süren konserinde izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.


Etiketler: #Girne #konser #Zeynep Bastık'

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