Kıbrıs’ta Zeynep Bastık rüzgarı esti

Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:21

Güncelleme: 29.09.2024 - 10:21

Zeynep Bastık, Kıbrıs'ta unutulmaz bir konser verdi. Girne Amfi Tiyatro'da açık havada dinleyicileriyle buluşan sanatçı, sevilen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla dikkat çekti.

İlk şarkısının ardından seyircileriyle sohbet eden Bastık, ön sırada bulunan küçük hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

"Ne güzelsin Kıbrıs, burada sizinle olmak gerçekten çok güzel" diyerek iki saat süren konserinde izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.