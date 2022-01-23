Güldür Güldür'den 'ekonomik krizi yurt dışında arayan medya' skeci

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da ekonomik krizi yurt dışında arayan bazı medya kanallarındaki haber programları ti'ye alındı. Skeçte "Almanya'da enflasyon yüzde kaç" sorusuna "Yüzde 5" diye yanıt veren muhabire haber sunucusunun yüz ifadesi ve "iyi" tepkisi izleyenleri güldürdü.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2022 Pazar, 15:41
Güldür Güldür'den 'ekonomik krizi yurt dışında arayan medya' skeci
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Absürt komedi programı Güldür Güldür Show'da ekonomik krizi yurt dışında arayan medya kanallarındaki haber programları ti’ye alındı.

‘Almanya ve İngiltere'de yüksek enflasyon’un konu edildiği programda haber sunucusunun Almanya'dan naklen bağlandığı muhabir "Almanya'da durum çok kötü, hayat pahalılığından insanlar bisiklete biniyor. Doğru düzgün maaş alamıyorlar" dedi.

Muhabirin "Almanya'da enflasyon yüzde kaç" sorusuna "Yüzde 5" yanıtı vermesinin ardından sunucunun verdiği tepki izleyenleri güldürdü.

Programda, muhabirin "Bana kuyruk bul çek dediler" ifadelerini kullanmasıyla da bu kanalların yaptığı kurgu haberlerle de dalga geçildi. Söz konusu skeç, sosyal medyada gündem olurken, YouTube'ta da 20 binden fazla izlendi.

İşte Güldür Güldür ekibinin sosyal medyada gündem olan o skeci:


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