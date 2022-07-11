Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:44

Killa Hakan adıyla tanınan 49 yaşındaki rapçi Hakan Durmuş’un geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı.

Rapçi Massaka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullanmıştı.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Killa Hakan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan Massaka, “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu” dedi.

KİLLA HAKAN'IN SON PAYLAŞIMI

Almanya'da yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sıkıntıların sinyallerini vermişti. Hakan, paylaşımında şöyle demişti:

“Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah.

Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…”