Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Rap müzik şarkıcısı Massaka, yoğun bakımda olduğu ve ölüm kalım savaşı verdiği duyurulan Killa Hakan'ın hastaneden fotoğrafını paylaştı. Massaka, "Allah'a çok şükür. Her şey yolunda" dedi.
Killa Hakan adıyla tanınan 49 yaşındaki rapçi Hakan Durmuş’un geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı.
Rapçi Massaka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullanmıştı.
“HER ŞEY YOLUNDA”
Killa Hakan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan Massaka, “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu” dedi.
KİLLA HAKAN'IN SON PAYLAŞIMI
Almanya'da yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sıkıntıların sinyallerini vermişti. Hakan, paylaşımında şöyle demişti:
“Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah.
Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…”
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