Kilo vermek için ilginç yöntem! Hem telefonları şarj ediyorlar hem yağları yakıyorlar

Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:38

Güncelleme: 17.07.2024 - 12:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına hareket enerjisini elektrik enerjine dönüştüren pedal bisikletler kurdu. Bisikletin zincir aksamında kullanılan özel bir sistem ile gerçek bisiklet kullanımı hissi veren projede aynı zamanda telefon ve tablet şarj edilebiliyor. Şarj-Bis’ler vatandaşları çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet, topluma ise bisiklet alışkanlığı ve bilincini kazandırmasını hedefliyor.

Aynı zamanda akıllı cihazların batarya dolumuna katkı sağlamayı ve bunu pedal gücünden faydalanarak enerji üretiminin sıfır emisyon ile kullanıcıların oluşturacağı karbon ayak izinin azaltılmasını amaçlayan Şarj-Bis’ler yakın zamanda durak ve kent meydanlarına konumlandırılacak. Şarj-Bis’ler şuana kadar Sekapark Havzası, İzmit Yürüyüş Yolu, Doğu Kışla Parkı, Mimar Sinan Köprüsü, Kent Kart İşlem Noktası, Cumhuriyet Parkı, Yahya Kaptan Süleyman Demirel Kültür Merkezi ve Başiskele Sahiline konumlandırıldı. Yakın zamanda Şarj Bis’lerin sayılarının arttırılması hedefleniyor.

Pedal çevirince şarj ediyor

Hareket enerjisini elektrik enerjine dönüştüren pedal bisiklet, yetişkin bir insanın rahatça kullanabileceği pozisyonunda tasarlandı. Kullanıcıların normal bir hızla pedal çevirmeleri ile şarj işlemi başlıyor. Pedal çevirmeye devam ettiği sürece de şarj devam edecek. Sistem kullanıcının 10 saniyeden fazla pedal çevirmemesi durumunda şarjı kesecek şekilde tasarlandı. Sistemde yer alan mikro işlemci günlük ve aylık olarak kullanım sayısı, kullanım sırasında üretilen enerjiyi (KW cinsinden), tüketilen yaklaşık kaloriyi ve karbon salınımını hesaplıyor.