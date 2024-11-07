Kilo vermek için sağlığınızdan olmayın! Bu besin böbrekleri iflas ettiriyor

Son dönemde popülerlik kazanan bamya suyu, özellikle kilo vermek isteyen insanların favorisi haline geldi. Ancak, bamya suyunun da zararlarına karşı uzmanlar uyardı!

Kilo vermek için sağlığınızdan olmayın! Bu besin böbrekleri iflas ettiriyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:05

Son zamanların en popüler diyet besinlerinden biri olan bamya suyu, bamyanın bir gece suda bekletilmesinin ardından tüketiliyor. Bu içecek, kilo kaybı, diyabet kontrolü, sindirim ve cilt görünümünün iyileştirilmesi için çok sayıda fayda vaat ediyor. Ancak, uzmanlar fazlasının zararlı olduğuna dikkat çekiyor!

BESİN DEĞERLERİ VE SİNDİRİM ÜSTÜNDEKİ ETKİSİ

Bamya, yaşam açısından zengin bir sebze olmasıyla dikkat çeker. Uzmanlarsa bir gece suda bekletilen bamyanın tüm besin değerlerinden vücudun faydalanamayacağını söylüyor. Ayrıca bamya suyunun fazla tüketimi sindirim sisteminde belirli olumsuzluklara yol açabilir.

BAMYA SUYU VE BÖBREK SAĞLIĞI

Bamya, yüksek oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı oluşumuna yatkın kişiler için risk bulunduran besinlerden biridir. Aşırı bamya suyu tüketimi, böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilir. Bu nedenle böbrek sağlığı açısından bamya suyu tüketiminde dikkatli olunmalıdır.


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