Kilo vermek isteyenlerin ilk tercihi! Doktorlar öneriyor...

Yayınlanma: 30.12.2023 - 16:14

Güncelleme: 30.12.2023 - 16:14

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin en temel şartlarından biri de kilo dengesinin sağlandığı bir fiziğe sahip olmaktır. Bu mucizevi besi kilo vermek isteyenlerin ilk tercihi olacak... İşte o besin...

BAMYA TOHUMU NEDİR?

Bamya tohumu, bamya bitkisinin meyvesinde bulunan ve genellikle yuvarlak veya oval şekilli olan tohumları ifade eder. Bamya, sıcak iklimlerde yetişen, besleyici bir sebze olarak bilinen bir bitki türüdür. Bamya tohumları, genellikle taze olarak tüketilmek yerine kurutularak saklanır ve kış aylarında kullanılır. Ayrıca, bamya tohumları, özellikle Orta Doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan bir baharat ve içecek malzemesidir. Antioksidanlar, lif ve protein bakımından zengin olan bamya tohumları, sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Özellikle Orta Doğu ve Asya mutfağında çeşitli yemeklerde ve içeceklerde kullanılan bamya tohumları, besleyici ve lezzetli bir ek olarak bilinir.

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?