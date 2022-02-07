Kim Kardashian, Kanye West'in kendisine vurduğunu iddia etti

07 Şubat 2022 Pazartesi, 11:45

Geçen yıl şubat ayında boşanacaklarını resmen açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian arasında sular durulmuyor. İlişkilerinden dört çocuğu olan ikilinin arasında yaşanan gerginlik devam ederken, yeni bir iddia ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre; dünyaca ünlü rap şarkıcısı West, geçtiğimiz pazar günü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Kim Kardashian’ın, kendisini şiddet uygulamakla suçlayan mesajlarını gösterdi.

'WEST BANA VURDU' İDDİASI

Mesajlara göre Kardashian'ın West'i şiddet göstermekle suçlamasının nedeni, kendisinin en büyük kızları North'un TikTok kullanmasına izin vermesi ve küçük kızları Chicago'nun doğum günü partisine West'in katılmasını yasaklaması. Kardashian, bu iki durumdan dolayı West'in kendisine vurduğunu iddia etti.

44 yaşındaki West ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kardashian'ın mesajları için, “Bu iddialar birini kilit altına alabilir. Siyah erkeklerin hayatıyla böyle oynuyor; ya onları serbest bırakıyor ya da kilit altına alıyor. Artık çocuklarımla ilgili bir şey yapmıyorum" ifadesini kullandı.

'KIZIMI KAÇIRDIN' DEMİŞTİ

41 yaşındaki Kardashian ve West'in ayrılıkları başlangıçta dostça görünse de son zamanlarda ikilinin arası fazlasıyla açıldı.

Geçen hafta West, Instagram hesabından kızı North’un bir fotoğrafını paylaşarak, “Bu benim ilk boşanmam olduğu için kızımın benim isteğim dışında TikTok'a konması konusunda ne yapmam gerekiyor?” şeklinde bir paylaşım yaptı.

West'in paylaşımından saatler sonra da Kardashian, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak West'in kendisine sürekli saldırılarını kınadı ve onu ailesine zarar vermekle suçladı.

West daha sonra Kardashian'ın gönderisini ekran görüntüsünü alarak ve başka bir yanıt vererek paylaştı. West yeni paylaşımında, “Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü” ifadelerini kullandı.