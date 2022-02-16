Kanye West özür diledi: 'İletişimim üzerinde çalışıyorum'
Kanye West eski eşi Kim Kardashian'a yönelik eylemlerinin "sorumluluğunu üstlendiğini" söylemek için Instagram'a döndü. West, boşanmak üzere olduğu Kardashian'dan tekrar özür diledi ve büyük harflerle yaptığı paylaşımlar konusunda gelen eleştirileri de kabul etti.
Boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian ve çocukları için
ürkütücü bir ortam yaratmakla suçlanan ünlü rapçi Kanye West, eylemlerinin
"sorumluluğunu üstlendiğini" söylemek için Instagram'a geri dönüş
yaptı.
14 Şubat'ta West, Kardashian'a gönderdiği mesajların ekran
görüntülerini paylaşmıştı. Görüntülerden birinde Kardashian'ın "Biri
Pete'e [Davidson] zarar verecek ve bu tamamen senin suçun" dediği
görülüyordu.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; West sosyal
medyada hayranların eleştirileriyle karşı karşıya kaldıktan ve Kardashian'ın
onu "ürkütücü" olarak nitelemesinden sonra eski gönderilerinin
hepsini silip şu ifadeleri içeren yeni bir gönderi paylaştı:
“Büyük harfle yazınca herkesin onlara bağırıyormuşum gibi
hissettiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum.”
Rapçi ve moda tasarımcısı West ayrıldığı eşine yönelik
davranışlarının yanlış olduğunu da kabullenerek, "Ekran görüntüleri
paylaşmanın rahatsız edici olduğunu ve Kim'i taciz ediyormuşum gibi göründüğünü
biliyorum. Sorumluluğu üstleniyorum. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum"
dedi.
West sahnede ayakta durduğu bir fotoğrafla birlikte
paylaştığı gönderiyi, "Tüm cevaplara sahip değilim. İyi bir lider olmak,
iyi bir dinleyici olmak demektir" diyerek bitirdi.
Bu sözler West'in geri adım attığına işaret ediyor. Rapçi,
hayranlarından şu anda Kardashian'la çıkan ve sadece 24 saat önce özel
mesajlarını paylaştığı Davidson'a zarar vermemelerini istedi.
West kamuoyuyla paylaştığı mesajların birinde, "Seni ve
ailemizi sonsuza kadar korumak için her zaman elimden geleni yapacağım.
Sözlerini dinledim ve herkesten Skete'e [West'in Davidson'a taktığı lakap]
fiziki zarar gelmeyeceğinden emin olmalarını istedim" dedi.
BİR KAMYON KIRMIZI GÜL GÖNDERDİ
West bir aylık ilişkisinden sonra oyuncu ve sanatçı Julia
Fox'la ayrıldığı haberlerinin ardından Sevgililer Günü için Kardashian'a bir
kamyon kırmızı gül de göndermişti.
West bu ay Kardashian'ın "onu öldürtmek için kiralık
katil tutmakla" kendisini suçladığını da öne sürerek şunları söylemişti:
“Şundan bahsetmem gerek: kızımın partisine gidince
uyuşturucu etkisinde olmakla itham ediliyorum, sonra oğlumla oynamaya gidip
Akira çizgi romanımı aldım diye hırsızlıkla suçlanıyorum ve şimdi de onun
peşine kiralık katil takmakla suçlanıyorum.”
West kızının TikTok'a katılmasından ve onun doğum günü
partisine katılmasına izin verilmemesinden de bahsetmişti.
2014'te West'le evlenen Kardashian geçen sene boşanma başvurusunda bulunmuştu. Kardashian bekar olduğunun tasdik edilmesi için geçen aralıkta da mahkemeye dilekçe vermişti.
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