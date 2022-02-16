Kanye West özür diledi: 'İletişimim üzerinde çalışıyorum'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 17:21

Boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian ve çocukları için ürkütücü bir ortam yaratmakla suçlanan ünlü rapçi Kanye West, eylemlerinin "sorumluluğunu üstlendiğini" söylemek için Instagram'a geri dönüş yaptı.

14 Şubat'ta West, Kardashian'a gönderdiği mesajların ekran görüntülerini paylaşmıştı. Görüntülerden birinde Kardashian'ın "Biri Pete'e [Davidson] zarar verecek ve bu tamamen senin suçun" dediği görülüyordu.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; West sosyal medyada hayranların eleştirileriyle karşı karşıya kaldıktan ve Kardashian'ın onu "ürkütücü" olarak nitelemesinden sonra eski gönderilerinin hepsini silip şu ifadeleri içeren yeni bir gönderi paylaştı:

“Büyük harfle yazınca herkesin onlara bağırıyormuşum gibi hissettiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum.”

Rapçi ve moda tasarımcısı West ayrıldığı eşine yönelik davranışlarının yanlış olduğunu da kabullenerek, "Ekran görüntüleri paylaşmanın rahatsız edici olduğunu ve Kim'i taciz ediyormuşum gibi göründüğünü biliyorum. Sorumluluğu üstleniyorum. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum" dedi.

West sahnede ayakta durduğu bir fotoğrafla birlikte paylaştığı gönderiyi, "Tüm cevaplara sahip değilim. İyi bir lider olmak, iyi bir dinleyici olmak demektir" diyerek bitirdi.

Bu sözler West'in geri adım attığına işaret ediyor. Rapçi, hayranlarından şu anda Kardashian'la çıkan ve sadece 24 saat önce özel mesajlarını paylaştığı Davidson'a zarar vermemelerini istedi.

West kamuoyuyla paylaştığı mesajların birinde, "Seni ve ailemizi sonsuza kadar korumak için her zaman elimden geleni yapacağım. Sözlerini dinledim ve herkesten Skete'e [West'in Davidson'a taktığı lakap] fiziki zarar gelmeyeceğinden emin olmalarını istedim" dedi.

BİR KAMYON KIRMIZI GÜL GÖNDERDİ

West bir aylık ilişkisinden sonra oyuncu ve sanatçı Julia Fox'la ayrıldığı haberlerinin ardından Sevgililer Günü için Kardashian'a bir kamyon kırmızı gül de göndermişti.

West bu ay Kardashian'ın "onu öldürtmek için kiralık katil tutmakla" kendisini suçladığını da öne sürerek şunları söylemişti:

“Şundan bahsetmem gerek: kızımın partisine gidince uyuşturucu etkisinde olmakla itham ediliyorum, sonra oğlumla oynamaya gidip Akira çizgi romanımı aldım diye hırsızlıkla suçlanıyorum ve şimdi de onun peşine kiralık katil takmakla suçlanıyorum.”

West kızının TikTok'a katılmasından ve onun doğum günü partisine katılmasına izin verilmemesinden de bahsetmişti.

2014'te West'le evlenen Kardashian geçen sene boşanma başvurusunda bulunmuştu. Kardashian bekar olduğunun tasdik edilmesi için geçen aralıkta da mahkemeye dilekçe vermişti.