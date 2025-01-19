Kim milyoner olmak ister? Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?

Televizyon yapımlarının sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner olmak ister? yarışmasında sorulan soru sosyal medyada araştırıldı. Son bölümde yarışmacıya "Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?" sorusu soruldu.

Kim milyoner olmak ister? Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 22:55

ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç bir soru araştırma konusu oldu. Peki, "Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?" sorusunun cevabı ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? YARIŞMASINDA SORULDU

Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?

ŞIKLAR:

  • A- TUNA
  • B- NİL
  • C- FIRAT
  • D- AMAZON

CEVAP:

Bu sorunun cevabı D şıkkı Amazon oldu.


Etiketler: #Kim Milyoner Olmak İster #Milyoner #Soru #Amazon

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