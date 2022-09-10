Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi

10 Eylül 2022 Cumartesi, 16:06

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Erol Yılmaz adlı yarışmacı sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

4.soruya gelmeyi hak kazanan yarışmacı, "Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?" sorusunda telefon joker hakkını kullandı.

Sevgilisinin babasından yana joker hakkını kullanan Erol Yılmaz, doğru cevabı bildiğini ancak sevgilisinin babasına farklı bir şey sormak istediğini söyledi.

Yılmaz, İmirzalıoğlu'na "Benim bu hayatta son kararım olan bir şey daha var" diyerek sevgilisinin yanına gitti.

Ardından sevgilisine evlilik teklif etti. Teklif karşısında şaşıran kadın ‘evet’ diyerek sevgilisine sarıldı.