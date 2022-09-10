Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı evlenme teklif etti.
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Erol Yılmaz adlı yarışmacı sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.
4.soruya gelmeyi hak kazanan yarışmacı, "Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?" sorusunda telefon joker hakkını kullandı.
Sevgilisinin babasından yana joker hakkını kullanan Erol Yılmaz, doğru cevabı bildiğini ancak sevgilisinin babasına farklı bir şey sormak istediğini söyledi.
Yılmaz, İmirzalıoğlu'na "Benim bu hayatta son kararım olan bir şey daha var" diyerek sevgilisinin yanına gitti.
Ardından sevgilisine evlilik teklif etti. Teklif karşısında şaşıran kadın ‘evet’ diyerek sevgilisine sarıldı.
Video Haberler
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafı ortaya çıktı
- İzmir Marşı'nı söylerken bir kişi sahneye atladı
- 'Sanatçılar zorla görevlendirildi' iddiası
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan rüzgarı
- Kararsız seçmen yönünü seçmeye başladı
- Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde