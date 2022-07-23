Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan yanıt

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Canan Esin Sağlam adı yarışmacı "Seksen Günde Devrialem" sorusunda elendi. İki jokerini de kullanan yarışması sorunun doğru cevabı karşısında şaşırdı.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:17
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan yanıt
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ATV'de yayınlanan  Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecanlı bir program yaşandı.

Yarışmaya katılan Canan Esin Sağlam isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi ve baraj sorusuna kadar geldi. Yarışmacı büyük ödüle 4 adım kala öyle bir soruda elendi .

Yarışmada 'Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?' sorusu çıktı.

Şıklar arasında, 'A- Kızak', 'B- Sıcak hava balonu', 'C- Fil', 'D- Vapur' yer aldı.

İKİ JOKERİNİ DE KULLANDI

Yarışmacı önce telefonla joker hakkını kullandı. Telefon joker hakkında emin olamayan yarışmacı, çift joker hakkını kullandı.

Sağlam, ilk hakkını 'A- Kızak' şıkkından yana kullandı. Ardından da 'D- Vapur' şıkkını seçti.

Yarışmacı yanlış cevabı seçti. Yanlış cevabı veren yarışmacı yarışmadan elendi.

Doğru cevabı gören yarışmacı şaşkınlığını gizleyemezken, yarışmadan 30 bin TL alarak veda etti.


Kim Milyoner Olmak İster yarışma ATV Kenan İmirzalıoğlu
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