Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya 'sakız' tepkisi

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:18

Kim Milyoner Olmak İster’in 27 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmaya 19 yaşındaki Alper Duran Dinçer katıldı. Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyla sohbet ederken ağzında bir şey olduğunu fark etti.

Yarışmacıya “Ağzında bir şey mi var?” sorusunu yönelten İmirzalıoğlu, aldığı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yarışmacı ise rahatlamak için sakız çiğnediğini söyledi.

Genç yarışmacı sınavlarda da sakız çiğnediğini ifade edince, İmirzalıoğlu “Sınavlara tabi daha başka bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz var” dedi. Yarışmacı ise İmirzalioğlu’na “Onların da stresini alır belki” diyerek yanıt verdi.

Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya hocaların karşısında da sakız çiğneyip çiğnemediğini sordu. Çiğneyemeyeceğini söyleyen yarışmacıya sunucu “Tabi, çeneye destekli bir şey gelir” diyerek tepki gösterdi.

2 BİN TL KAZANDI

Yarışmacı Japon kültüründe sakız çiğnemenin hoş karşılanmadığını söyleyince, Kenan İmirzalıoğlu da Türk kültüründe hoş karşılanıp karşılanmayacağını sordu.

3 joker hakkını da kullanan yarışmacı Alper yarışmadan 2 bin Türk Lirası kazandı.