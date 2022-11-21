Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan soru: 'Beşi beş kuruştan beş yumurta...'
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'deki yumurta sorusu gündem oldu. Sorunun yanıtından sonra oyuncu İmirzalıoğlu doğru cevabı tane tane anlattı. O anlar, sosyal medyada da paylaşıldı.
ATV'de izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor.
Son olarak, Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan Dilara Tayfun'a "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusu soruldu. Tayfun'un yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
2 BİN LİRA ÖDÜLLE AYRILDI
Dilara Tayfun, 5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına, 'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?' sorusu çıktı.
Yarışmacı soruya 25 yanıtını verdi. Kenan İmirzalıoğlu ise sorunun içinde bulunan yanıtı (5) tane tane elleriyle göstererek anlattı. Yarışmacı, yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı.
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