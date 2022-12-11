Kim Milyoner Olmak İster’deki 1 milyon TL değerindeki soru belli oldu

11 Aralık 2022 Pazar, 23:51

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon Türk Lirası değerindeki soru soruldu. 1 milyonluk sorunun konusu 'Dede Korkut' hikayeleri oldu.

Soruda, “Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir” denildi. 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı yarışmadan çekilme kararı alarak 400 bin TL ile ayrıldı. Yarışmadan çekilen yarışmacı soruya daha sonra 'Banu Çiçek' cevabını verdi. Sorunun doğru yanıtı ise Bala Hatun olarak açıklandı.

Batu Alıcı, geçtiğimiz günlerde katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına adından söz ettirmişti. Alıcı, kendisine yöneltilen 11 soruya da doğru cevap vererek milyonluk final sorusunu görmeye hak kazanmıştı.