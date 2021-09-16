'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yarışmacıyı yanıltan nüfus sorusu
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yarıya yarıya joker hakkını kullandıktan sonra yanlış şıkkı tercih eden yarışmacı doğru cevabı görünce şaşkınlık yaşadı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucusu olduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 7 bin 500 TL değerindeki soruda elenen yarışmacının yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti.
Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan bir ülkede ikamet eden biri hangi şehirde yaşıyor olabilir?" sorusunun yöneltiği yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra "Tokyo" cevabını verdi.
İMİRZALIOĞLU TESELLİ ETTİ
Ancak sorunun doğru cevabının "Yeni Delhi" olduğunu gören yarışmacı büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından teselli edilen yarışmacı, 1000 TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.
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