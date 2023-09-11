Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu bildi: Rabia Birsen Göğercin'in hayat hikayesi herkesi ağlattı...

Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:19

Güncelleme: 11.09.2023 - 09:20

Uzun yıllardır sevilerek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster tarihi bir bölüm ile ekrana geldi.

Dün akşam saat 20.00'de başlayan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı.

'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' sorusunu doğru cevaplayan Göğercin, dakikalarca ayakta alkışlandı.

HAYAT HİKAYESİ DUYGULANDIRDI

Rabia Birsen Göğercin ile ilgili aramalar 1 Milyonluk soruyu doğru cevaplayarak Kim Milyoner Olmak İster'in 6. milyoneri olmasıyla birlikte hız kazandı.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in milyoner yarışmacılarından olan Rabia Birsen Göğercin ile ilgili merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA KİMDİR?

Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi.

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti. Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti.

Babasının kasap dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade eden genç yarışmacı, "Artık daha havalı bir kolum oldu" diyerek izleyenleri güldürdü.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU CEVABI

Rabia Birsen Göğercin 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. Açılan soru ise 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' oldu.

Sorunun cevaplarında ise:

A) Ş

B) V

C)G

D)H

şıkları yer aldı.

Heyecanın bir an olsun dinmediği gecede sorunun cevabı için nefesler tutuldu.

1 MİLYON RABİA'NIN

Rabia Birsen Göğercin soruya b şıkkıyla cevap verdi. V harfini seçen Göğercin, doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'in 6. milyoneri olan Rabia Birsen Göğercin dakikalarca ayakta alkışlandı. Genç yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.