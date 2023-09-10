Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçlüden daha az bulunur?
Kim Milyoner Olmak İster programının 10 Eylül tarihinde yayımlanan bölümünde yarışmacı 1 milyon değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. İşte izleyicilere zaman zaman duygusal anlar yaşatan bölüm...
Kim Milyoner Olmak İster'in 10 Eylül tarihinde yayımlanan bölümüde 1 milyon lira değerindeki soru program tarihinde 6. defa açılmış oldu. Programda 1 milyon değerindeki soruyu gören 6. yarışmacı olan Rabia Birsen Güvercin'in yürek burkan hikayesi karşısında Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.
İŞTE 1 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORU...
Bir milyon değerindeki soru:
"Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçlüden daha az bulunur?"
Şıklar arasında ise; 'A- Ş', 'B- V', 'C- G', 'D- H' yer aldı.
Joker hakkı kalmayan Rabia, şansını illeri saymaya çalışarak denedi.
SORUNUN CEVABI!
'Ş' harfi 9 tane, 'V' 4 tane, 'G' 6 tane, 'H' harfi ise 10 tane. Bu nedenle sorunun doğru cevabı 'v' harbi yani B şıkkı.
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