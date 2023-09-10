Yayınlanma: 10.09.2023 - 21:16

Güncelleme: 10.09.2023 - 21:16

Kim Milyoner Olmak İster'in 10 Eylül tarihinde yayımlanan bölümüde 1 milyon lira değerindeki soru program tarihinde 6. defa açılmış oldu. Programda 1 milyon değerindeki soruyu gören 6. yarışmacı olan Rabia Birsen Güvercin'in yürek burkan hikayesi karşısında Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

İŞTE 1 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORU...

Bir milyon değerindeki soru:

"Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçlüden daha az bulunur?"

Şıklar arasında ise; 'A- Ş', 'B- V', 'C- G', 'D- H' yer aldı.

Joker hakkı kalmayan Rabia, şansını illeri saymaya çalışarak denedi.

SORUNUN CEVABI!

'Ş' harfi 9 tane, 'V' 4 tane, 'G' 6 tane, 'H' harfi ise 10 tane. Bu nedenle sorunun doğru cevabı 'v' harbi yani B şıkkı.