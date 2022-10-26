Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan soru: Seyirci bilemedi, yarışmacı ikinci jokerini kullandı
Popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yine ilginç anlara sahne oldu. Yarışmada "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda joker hakkını kullanan yarışmacı, seyirci tarafından yanlış yönlendirilince ekran başındakiler sinirlendi.
ATV'de izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor.
Fakat son bölümde yaşananlar adeta ekran başındakileri çileden çıkardı.
SEYİRCİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ
Kim Milyoner Olmak İster'de, geçen günlerde hayatını kaybeden, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov soruldu.
"Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda yarışmacı "seyirci jokerini" kullandı.
Seyirci Kraliçe II. Elizabeth yanıtını verirken, yarışmacı ise seyircinin verdiği yanıta güvenmeyerek "yarı yarıya joker" hakkını kullandı.
SORUYU BİLDİ
Joker hakları ile doğru yanıtını bulan yarışmacı 7 bin 500 TL'lik soruyu bildi. O anlar sosyal medyada tartışma yarattı.
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