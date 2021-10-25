Kim Milyoner Olmak İster'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi: Bilemediği soru gündem oldu
ABD'de yatırım uzmanı olarak çalışan ve akademisyen olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Damla Nurcan Özkılınç, "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz, kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusuna yanlış cevap vererek erkenden elendi. Soru, sosyal medyada gündem oldu.
ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında bir yarışmacı daha ikinci soruda elendi.
İzmir'de bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalıştığını belirten Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği sorunun kolaylığı sosyal medyada gündem oldu.
MATEMATİK SORUSUNDA ELENDİ
ABD'de bir şirkette yatırım uzmanı olarak görev yaptığını ifade eden yarışmacıya ikinci aşamada "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu soruldu.
Şıklar ise şu şekilde verildi:
A - 9
B - 18
C - 27
D - 36
18 CEVABINI VERDİ
Doğru cevabın "9" olduğu soruya "18" cevabını vererek ikinci soruda elenen yarışmacı, yanlış cevap verdiğini fark ettikten sonra "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" dedi.
Yarışmacıya sorulan soru, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Yargıtay'dan emsal 'asgari ücret' kararı
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- ‘Yapması gereken susmak’
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- 'Yalan söylüyorsunuz' deyip üye olmuyorlar