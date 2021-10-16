Sirga Asya Varol, hikayesiyle Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu

16 Ekim 2021 Cumartesi, 16:42

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yenilen para ağacı ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Son olarak, para ödülü kazanmak isteyen yarışmacıların mücadele ettiği Milyoner'e katılan Sirga Asya Varol mücadele dolu hayatıyla izleyicileri ekrana kilitledi.

"BU HAYATTA BANA YAPAMAZSIN DİYENLERE İNAT YAPTIM"

5,5 aylık dünyaya geldiğini söyleyen yarışmacı, beyin felci geçirdiğini anlattı. Yürümeye 10 yaşında başladığını söyleyen genç kadın, "Bu hayatta bana yapamazsın diyenlere inat yaptım. Bir pembe ayakkabı uğruna yaptım da diyebilirim. O ayakkabı beni ayaklandırdı" dedi. Mücadelesiyle herkese örnek olan Varol, anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı.

İKİNCİ SORUDA ELENDİ

İlk soruya doğru cevap vererek ikinci soruya geçen Varol, "Hakem 10'a kadar sayıp 'nakavt' ilan etmişse, az önce hangi spora ait bir karşılaşma sona ermiştir?" sorusunda takıldı. Heyecanına yenik düşen yarışmacı, soruya "Futbol" cevabını verdi. Doğru cevabın boks olduğunu öğrenen yarışmacı, adeta donup kaldı.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.

Bu sebeple serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur.

Serebral palsi geçiren bireyler yutma problemleri yaşayabilirler ve genellikle göz kaslarındaki bir dengesizlik nedeniyle gözlerini aynı nesneye doğru odaklamakta güçlük çekebilirler. Ayrıca kaslardaki kasılmanın sertliği nedeniyle bireyin vücudunun çeşitli eklemlerinde hareket aralığını azalmış olabilir.