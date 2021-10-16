Sirga Asya Varol, hikayesiyle Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu
Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Sirga Asya Varol isimli yarışmacı damga vurdu. 5,5 aylıkken dünyaya gelen ve beyin felci geçiren Varol, mücadelesiyle herkese örnek oldu. Yarışmaya güzel başlayan kadın, ikinci soruda heyecanına yenik düşünce elendi.
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında
yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yenilen para ağacı ile ekrana gelmeye
devam ediyor.
Son olarak, para ödülü kazanmak isteyen yarışmacıların
mücadele ettiği Milyoner'e katılan Sirga Asya Varol mücadele dolu hayatıyla
izleyicileri ekrana kilitledi.
"BU HAYATTA BANA YAPAMAZSIN DİYENLERE İNAT YAPTIM"
5,5 aylık dünyaya geldiğini söyleyen yarışmacı, beyin felci
geçirdiğini anlattı. Yürümeye 10 yaşında başladığını söyleyen genç kadın,
"Bu hayatta bana yapamazsın diyenlere inat yaptım. Bir pembe ayakkabı
uğruna yaptım da diyebilirim. O ayakkabı beni ayaklandırdı" dedi. Mücadelesiyle
herkese örnek olan Varol, anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı.
İKİNCİ SORUDA ELENDİ
İlk soruya doğru cevap vererek ikinci soruya geçen Varol,
"Hakem 10'a kadar sayıp 'nakavt' ilan etmişse, az önce hangi spora ait bir
karşılaşma sona ermiştir?" sorusunda takıldı. Heyecanına yenik düşen
yarışmacı, soruya "Futbol" cevabını verdi. Doğru cevabın boks
olduğunu öğrenen yarışmacı, adeta donup kaldı.
SEREBRAL PALSİ NEDİR?
Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların
hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel
durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere
olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.
Bu sebeple serebral palsinin belirti ve semptomları
bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket
bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin
gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere,
kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur.
Serebral palsi geçiren bireyler yutma problemleri yaşayabilirler ve genellikle göz kaslarındaki bir dengesizlik nedeniyle gözlerini aynı nesneye doğru odaklamakta güçlük çekebilirler. Ayrıca kaslardaki kasılmanın sertliği nedeniyle bireyin vücudunun çeşitli eklemlerinde hareket aralığını azalmış olabilir.
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