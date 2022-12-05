Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar: 1 milyon liralık soruyu açtırdı
Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de, genç yarışmacı 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusuna ulaşmayı başardı. O anlar, sosyal medyaya damga vurdu.
ATV'de izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de bu kez izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı.
Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.
ATATÜRK'ÜN BOYU, KİLOSU, AYAKKABI NUMARASI SORULDU
1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.
Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara
SON SORUYU AÇTIRDI
Soruya C yanıtı ile doğru cevap veren Alıcı, 1 milyon TL'lik son soruyu açtırdı. Ancak tam bu sırada zilin çalması ile programın sonuna gelindi.
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