Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği alfabe sorusu gündem oldu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:30

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmaz İster', yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde Sadrettin Doğu Aytun isimli yarışmacıya sorulan alfabe sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlk iki soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı üçüncü soruda takıldı.

3 bin TL'lik üçüncü sorudaki alfabe sorusunu yanlış yanıtlayan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Aytun 2 bin TL alıp yarışmaya veda etti.

İşte sosyal medyada da gündem olan o soru...

"29 harfli Türk alfabesinin sondan yirmi beşinci harfi hangisidir?"

A-) D

B-) E

C-) U

D-) Ü

Yarışmacını verdiği cevap: D şıkkı

Doğru Cevap : A şıkkı