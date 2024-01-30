Kim Milyoner Olmak İster'de matematik sorusu yanlış çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği 'basit matematik' sorusunun yanlış olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:35
Kim Milyoner Olmak İster'de matematik sorusu yanlış çıktı
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Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında çıkan basit matematik sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının cevap verdiği sorunun kökten yanlış olduğu ortaya çıktı.

Sena Erol adlı yarışmacı, basit seviyede görülen soruların ilk ikisine başarıyla cevap vermesine rağmen üçüncüde takıldı.

"Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusuna C şıkkında bulunan 102 yanıtını veren Erol yarışmadan elenirken sorunun doğru yanıtı ise D şıkkı ile 103 olarak açıklandı.

Yarışma bu soruyla sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları soru karşısında Erol'un verdiği yanıtı tiye alırken sorunun yanlış olduğuna da dikkat çekti. 

"Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının" -987 olduğuna dikkat çeken kullanıcılar, sorudaki "doğal sayı" eksikliğini gündeme getirdi.


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