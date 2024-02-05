Kim Milyoner Olmak İster'de ‘Osmanlı’ sorusu: Jokeri kalmayınca çekildi

Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:39

Güncelleme: 05.02.2024 - 09:39

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Berk Can İşbilen, 9'uncu soruyu görmeye de hak kazandı.

Yarışmacının karşısına dokuzuncu soruda, "Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı olan Abdülaziz'in, yanında henüz şehzade olan V. Murad ve II. Abdülhamid’le birlikte ziyaret ettiği şehirler arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.

Şıklar arasında, 'A- Brüksel', 'B- Napoli', 'C- Roma' ve 'D- Londra' yer aldı.

Joker hakkı kalmadığı için İşbilen yarışmadan çekilme kararı verdi.

Doğru cevap ise 'C- Roma' olarak belirtildi. Yarışmacı, Milyoner'den 100 bin TL alarak yarışmadan ayrıldı.