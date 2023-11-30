Kim Milyoner Olmak İster'de ODTÜ mezunu jokerin bile cevaplayamadığı soru

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeniden sorularıyla gündemde. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen yarışmada 10.000 TL değerindeki 3. soruyu yarışmacı da ODTÜ mezunu 'jokeri' de bilemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:16
Kim Milyoner Olmak İster'de ODTÜ mezunu jokerin bile cevaplayamadığı soru
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Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışan aşçılık bölümü öğrencisi Rukiye İkra Ağca, 'ortalama' sorusunda tüm jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevap veremeyince yarışmadan elendi.

Yarışmacıya dördüncü soru olan, "1, 2, 3, 4, ve 5 sayılarının ortalamaları kaçtır?" sorusu soruldu. Şıklarda, A: 3, B: 6, C: 9 ve D: 15 yer alıyordu.

Sorunun cevabını bulamayan yarışmacı ilk olarak telefonla joker hakkını kullandı ancak cevap alamadı.

Ağca, 'ODTÜ mezunu ama o da bilemedi' dedi.  Daha sonra yarı yarıya joker hakkını kullanan Rukiye İkra Ağca, yarışma heyecanından çıkamayıp cevabı bulamayınca "Çok üzüldüm" diyerek çekilme kararı kaldı.


Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu ODTÜ

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