Sosyal medyada gündem oldu: Kim Milyoner Olmak İster'de '50 bin liralık' Bulgakov sorusu
ATV'de izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster, yine sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, Bulgakov sorusuna doğru yanıt vererek 50 bin liralık ödülü kazandı.
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Beril Çavuş isimli yarışmacı bildiği soru sonrası ağladı. Çavuş'un bildiği soru sosyal medyada gündem oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar başarılı performanslarıyla göz doldurdu.
Yarışmaya katılan Beril Çavuş isimli yarışmacı, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.
İKİNCİ BARAJ SORUSUNA KADAR GELDİ
Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Baraj sorusunda yarışmacının karşısına, "Köpek Kalbi ve Behemot adlı kedinin 'hakkımızda hükmü tarih verir' sözünün geçtiği 'Usta ile Margarita' kitaplarının yazarı kimdir?" sorusu çıktı.
JOKER HAKKINI KULLANDI
Yarışmacı, yarı- yarıya joker hakkını kullandı. Cevabı bilmeyen yarışmacı kendisine en yakın şık olan 'A- Mihail Bulgakov' cevabını verdi.
Doğru cevabı bilen yarışmacı, ikinci baraj sorusunu da bildi. Yarışmacı 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
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