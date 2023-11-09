Kim Milyoner Olmak İster'de doktora öğrencisinin elendiği 'pazar' sorusu gündem oldu

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında doktara öğrencisinin yanlış cevap vererek elendiği soru gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:07
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorular ve verilen cevaplarla zaman zaman gündem oluyor.

Yarışmanın yeni bölümünde, Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan ve İşletme bölümü üzerine doktora yapan Damla Aktan yer aldı.

Aktan'ın karşısına ilk soruda, "'Bugün buradan milyoner olarak ayrılacağım' cümlesinin yüklemi hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklar arasında, 'Bugün', 'Bu yarışmadan', 'Milyoner olarak', 'Ayrılacağım' yer aldı.

'Ayrılacağım' şıkkını seçen yarışmacı, ilk soruyu başarıyla cevaplayarak ikinci soruya geçti.

ikinci soru olan, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusu soruldu. Şıklarda, 'Perşembe', 'Cuma', 'Cumartesi' ve 'Pazar' cevapları vardı.

YANLIŞ CEVAP VERDİ

Soru karşısında şaşıran Damla Aktan, "Perşembe pazarı diye bir şey var. Öyle olduğunu düşünüyorum. 'Perşembe', son kararım" diyerek yanlış cevap verdi.

Doğru cevabın 'Pazar' olduğunu görünce şoke olan yarışmacı, "İnanmıyorum gerçekten mi ya? Heyecan batırdı beni. Bu kadar heyecanlı olacağımı hiç düşünmüyordum. İnanamayacağım bir hata yaptım. Nasıl yaptım ben böyle bir şey ya?" ifadelerini kullandı.

 


Kim Milyoner Olmak İster yarışma

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