'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki soru şaşkınlık yarattı: Kenan İmirzalıoğlu takılmadan okudu

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ATV'de yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan soru şaşkınlık yarattı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun soruyu takılmadan okuması ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:11

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile ekranlara geldi.

Yarışmanın dün akşam yayımlanan bölümündeki bir soru ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharayutthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonphimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit neresidir" sorusunun, yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu tarafından takılmadan okunması sosyal medyaya konu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster ATV

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