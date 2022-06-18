'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki soru şaşkınlık yarattı: Kenan İmirzalıoğlu takılmadan okudu
ATV'de yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan soru şaşkınlık yarattı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun soruyu takılmadan okuması ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile ekranlara geldi.
Yarışmanın dün akşam yayımlanan bölümündeki bir soru ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharayutthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonphimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit neresidir" sorusunun, yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu tarafından takılmadan okunması sosyal medyaya konu oldu.
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