'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki soru şaşkınlık yarattı: Kenan İmirzalıoğlu takılmadan okudu

18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:11

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile ekranlara geldi.

Yarışmanın dün akşam yayımlanan bölümündeki bir soru ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharayutthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonphimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit neresidir" sorusunun, yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu tarafından takılmadan okunması sosyal medyaya konu oldu.