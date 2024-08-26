Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 300 bin liralık 'Osmanlı' sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan Osmanlı sorusu, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:05
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 300 bin liralık 'Osmanlı' sorusu!
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Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, 25 Ağustos Pazar günü yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Programda sorulan bir Osmanlı sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yarışmaya katılan Aybatur Kıvanç isimli yarışmacıya, "Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?" sorusu yöneltildi. Şıklarda şu seçenekler yer aldı:

A) III. Murad ve IV. Murad
B) III. Mehmed ve IV. Mehmed
C) III. Mustafa ve IV. Mustafa
D) III. Ahmed ve IV. Ahmed

Sorunun doğru cevabı C) III. Mustafa ve IV. Mustafa olmasına rağmen, yarışmacı A şıkkı olan III. Murad ve IV. Murad cevabını verdi. Böylece 50 bin TL alarak elendi.

Sorunun ardından Kenan İmirzalıoğlu, "1600'lere kadar padişahlık babadan oğula geçiyordu, ancak sonrasında kuzenler ve amca oğulları arasında el değiştirmeye başladı," diyerek yarışmacıya sorunun tarihi arka planını açıkladı.


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