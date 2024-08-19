Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: 16 yaşında şirket sahibi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 11:58

Güncelleme: 19.08.2024 - 12:51

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 16 yaşındaki şirket sahibi yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması 18 Ağustos Pazar günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Programa katılan Mehmet Ensar Çalışan isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan'ın mahkeme kararıyla şirket açma yetkisi bulunduğu belirtildi.

Kendine ait bir şirketi bulunan yarışmacı, beşinci soruda elenerek yarışmadan 5 bin TL ile ayrıldı.

Yarışmacının elendiği soru ve cevabı şöyle:

Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?

A - Orhan

B - Selim

C - Murad

D - Süleyman

Doğru Cevap: A - Orhan