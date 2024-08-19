Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: 16 yaşında şirket sahibi
Kim Milyoner Olmak İster'in yayımlanan son bölümünde 16 yaşındaki şirket sahibi yarışmacı, beşinci soruda verdiği cevapla yarışmaya veda etti.
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 16 yaşındaki şirket sahibi yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması 18 Ağustos Pazar günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Programa katılan Mehmet Ensar Çalışan isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan'ın mahkeme kararıyla şirket açma yetkisi bulunduğu belirtildi.
Kendine ait bir şirketi bulunan yarışmacı, beşinci soruda elenerek yarışmadan 5 bin TL ile ayrıldı.
Yarışmacının elendiği soru ve cevabı şöyle:
Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?
A - Orhan
B - Selim
C - Murad
D - Süleyman
Doğru Cevap: A - Orhan
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
- 'Biletini vermiş, ona ben karışmıyorum'
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- İktidarın zam planı ortaya çıktı!
- Hande Fırat'tan 'Neden ekranda yoksunuz?' sorusuna yanıt
- 'Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz'
- Kunter, olimpiyat başarısızlığının nedenlerini anlattı