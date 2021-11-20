Milyoner'e damga vuran an: 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi

20 Kasım 2021 Cumartesi, 14:17

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla konuşuldu.

Yarışmanın yeni bölümünde güzellik salonu işleten aynı zamanda da modellik yapan 27 yaşındaki Nurseda Kılıç, başarılı performansıyla dikkat çekti.

200 BİN TL'LİK SORUYA KADAR GELDİ

Oyuncu olmak için hayaller kurduğundan bahseden Kılıç, peş peşe sorulara doğru cevaplar vererek 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. 200 bin TL değerindeki soru ise "'Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz' sözünün sahibi bilim insanı kimdir?" oldu.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Doğru cevabı bilmediğini söyleyen Nurseda Kılıç ise joker hakkı olmadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı.

Sorunun doğru cevabı ise Alvan Feinstein olmalıydı.

ALVAN FEINSTEİN KİMDİR?

Alvan R. Feinstein, özellikle tanımlanmasına yardımcı olduğu klinik epidemiyoloji alanında klinik araştırmalar üzerinde önemli etkide bulunan Amerikalı bir klinisyen, araştırmacı ve epidemiyologdu. Modern klinik epidemiyolojinin babalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Kariyeri boyunca sayısız takdir ve ödül aldı; Yale tıp öğrencilerine seçkin öğretmen olarak Francis Gilman Blake Ödülü (1969), American College of Physicians’tan Richard ve Hinda Rosenthal Vakfı Ödülü (1982), Genel Dahiliye Derneği’nden Robert J. Glaser Yıllık Ödülü (1987), J. Allyn Taylor Uluslararası Tıp Ödülü (1987), Gairdner Vakfı Uluslararası Ödülü (1993) ve McGill Üniversitesi’nden fahri Bilim Doktoru derecesi (1997).

1991 yılında Feinstein, Yale Üniversitesi’nin en prestijli akademik onuru olan Sterling Tıp ve Epidemiyoloji Profesörü seçildi.