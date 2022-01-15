Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Şota' ve 'Arçil' sorusu

15 Ocak 2022 Cumartesi, 11:14

ATV'de yayınlanan yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni günüyle izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların performansları ve ilginç sorular yer aldı. Programın son bölümüne ise 'Şota' ve 'Arçil' sorusu damga vurdu.

Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in ekranlara gelen son bölümünde "İkiz kardeş olan Şota ve Arçil adlı Gürcü milli futbolcular, Türkiye’de hangi takımın formasını giymiştir?" sorusu dikkat çekti.

TELEFON JOKERİNİ KULLANDI

Sosyal medyada gündem olan soru için, yarışmacı telefon jokerini kullandı. Aldığı yanıt üzerine, soruyu doğru bildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşama damga vuran soru, sosyal medyada gündem olurken pek çok sosyal medya kullanıcısı da 'Şota ve Arçil' kardeşleri merak etti.

ARÇİL VE ŞOTA ARVELADZE KİMDİR?

Arçil Arveladze, daha çok Trabzonspor'da oynadığı dönem ile tanınan ve forvette görev yapan Gürcü eski futbolcu olarak biliniyor. İkizi Şota ve ağabeyi Revaz da kendisi gibi futbolcuydu.

Şota Arveladze ise Gürcü teknik direktör ve forvet mevkiinde oynamış eski bir futbolcu. Şota, kulüp kariyerinde 410 lig maçında 291 gol ve millî takımda çıktığı 61 maçta kaydettiği 26 gol ile Gürcistan'da tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak gösteriliyor.