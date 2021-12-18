Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medya fenomenini 'seyirci jokeri' yanılttı
Yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yine bir soruyla gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programın yeni bölümüne, sosyal medya fenomeni Çağla Dereli katıldı. 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni, karşısına çıkan ilginç bir soru karşısında elendi. Yarışmacı, kullandığı seyirci jokeri ile birlikte yanıldı.
ATV'de yayınlanan yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.
Yeni günüyle izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların performansları ve ilginç sorular yer aldı.
Yarışmaya katılan 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni Çağla Dereli, üçüncü soruda karşısına çıkan soru nedeniyle zor anlar yaşadı. Söz konusu soru, sosyal medyada da gündem oldu.
Dereli'nin karşısına, "Orjinali İngilizce olan 'It's My Life' adlı şarkının dinlediğiniz yorumu hangi dildedir?" sorusu çıktı.
SEYİRCİ JOKERİ YANILTTI
Yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Seyirciler birbirine yakın cevaplar verirken, en fazla oyu 'C- Hintçe' şıkkı aldı.
Yarışmacı, sesli soruda söyleyenin ses tonuna aldanarak yarışmadan elendi.
Dereli'nin kararında, seyircilerin cevapları da etkili oldu.
Yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
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