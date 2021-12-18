Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medya fenomenini 'seyirci jokeri' yanılttı

18 Aralık 2021 Cumartesi, 13:42

ATV'de yayınlanan yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni günüyle izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların performansları ve ilginç sorular yer aldı.

Yarışmaya katılan 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni Çağla Dereli, üçüncü soruda karşısına çıkan soru nedeniyle zor anlar yaşadı. Söz konusu soru, sosyal medyada da gündem oldu.

Dereli'nin karşısına, "Orjinali İngilizce olan 'It's My Life' adlı şarkının dinlediğiniz yorumu hangi dildedir?" sorusu çıktı.

SEYİRCİ JOKERİ YANILTTI

Yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Seyirciler birbirine yakın cevaplar verirken, en fazla oyu 'C- Hintçe' şıkkı aldı.

Yarışmacı, sesli soruda söyleyenin ses tonuna aldanarak yarışmadan elendi.

Dereli'nin kararında, seyircilerin cevapları da etkili oldu.

Yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.