Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk: 200 bin liralık soruya kadar jokersiz ilerledi!

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL’lik soruya dört jokerini de kullanmadan gelerek tarihe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:19
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk: 200 bin liralık soruya kadar jokersiz ilerledi!
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ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecan doruktaydı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz, başarısıyla herkesi şaşırttı.

Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi; "Bir ilk" diyerek yarışmacıyı tebrik etti.

Dört joker hakkını da kullanmadan geldi

Seda isimli yarışmacı, 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı tebrik ederek "Seda Hanım yürekten tebrik ediyorum, ilk defa şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. 200 bin liraya 4 jokeriyle gelen ilk yarışmacısınız." dedi.

Yarışmacının karşısına 200 bin TL değerinde, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre, ''Aç tavuk kendini şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" sorusu çıktı.

Zorlanınca daha fazla dayanamadı

Soru karşısından bir hayli zorlanan yarışmacı, telefon joker hakkını kullanmak istedi.

Yarışmacı, jokerinin verdiği "D) Darı ambarında sanır" cevabını verdi.

Ancak yanıt "C) Arpa ambarında sanır" olacaktı.


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