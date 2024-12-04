Kira artış oranı tartışması: Demet Akalın’ın tepkisi sosyal medyada

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:09

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:35

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ev sahibi-kiracı tartışmalarında dikkat çeken bir adım atarak 5 bin TL kira ödediğini belirttiği kiracısını şikayet etmiş ve uzlaşamayınca evini satışa çıkarmıştı. Akalın’ın evi satmasının ardından Aralık ayında açıklanan yüzde 60’lık kira artış oranı ise yeni bir tartışma başlattı.

EVİNİ SATMAK ZORUNDA KALDI

Demet Akalın, kira zammını kabul etmeyen kiracısı nedeniyle evini satmak zorunda kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Akalın, “Bu evleri bedava oturun diye almadık” diyerek tepkisini dile getirdi. Evin kira değerinin 35 bin TL olduğunu belirten şarkıcı, düşük kira oranlarına dikkat çekti.

YÜZDE 60 KİRA ARTIŞINA TEPKİ

Akalın, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 60’lık kira artışını “Denizde bir damla” olarak nitelendirerek ev sahiplerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ev sahipleri cephesinden bakış açısı geliştiren Akalın, “Ev sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Akalın’ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kira artış oranı hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından tartışılmaya devam ediyor. Kiracıların yüksek kiralardan şikayet ettiği bu dönemde Akalın’ın açıklamaları, özellikle ev sahipleri arasında destek gördü.