Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayının faydaları nelerdir?

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:46

Kiraz, "Gülgiller familyası"ndan olan, ana vatanı Güney Kafkasya ve Kuzey Anadolu toprakları olarak bilinen bir meyve. Türkiye'de en çok Ege ve Marmara Bölgesi'nde üretilen kiraz genellikle meyve olarak tüketiliyor veya tatlıların içerisinde kullanılıyor. Kan hücrelerini arttırdığı biliniyor. Bu özelliği nedeniyle gelişim çağındaki çocuklara ve anemi hastalarına öneriliyor. Kiraz mevsiminin başlamasıyla da çok ilgi görmeye başlayan kiraz sapı ile çay demleme yöntemleri merak ediliyor. Kiraz sapı zayıflatır mı? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir?

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kiraz saplarını kurutarak çayını demleyebilir ya da bitkisel çayların içine ekleyerek antioksidan özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Kiraz sapı çayı, İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen özel bir çaydır. Saraçoğlu kiraz sapı çayının romatizmal nedenle oluşan ağrıların tedavisinde etkin bir rolü olduğunu belirtiyor.

Kiraz sapı çayı için gerekli malzemeler:

* 1 tutam kurutulmuş kiraz sapı

* 1,5-2 su bardağı su

Kirazlarınızı afiyetle yedikten sonra kalan kiraz saplarını kurutmak için temiz bir tepsinin ya da kağıdın üzerine güzelce yayın. Birkaç gün güneş gören, temiz bir alanda bekletin. İyice kuruyan kiraz saplarınızı hava almayacak cam bir kavanoza ya da bez bir torbaya kaldırın. Ardından tek kişilik çayınızı hazırlamak için 1,5-2 su bardağı kadar suyu bir cezveye ya da minik bir sos tenceresine alın, içine bir tutam kiraz sapını ilave edip yaklaşık 5-10 dakika kaynatın. Süzdürüp içinden kiraz saplarını ayırdığınız çayınızı biraz ılıttıktan sonra tüketebilirsiniz.

Kişi sayısına göre malzeme miktarlarını aynı oranda artırabilirsiniz.

KİRAZ SAPI ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kiraz sapının idrar söktürücü, ödem ve toksinden arındırıcı özellikleri sayesinde zayıflattığı bilinmektedir. Çay olarak tüketilen bu besin, kilo vermeye yardımcı besinler arasında yer alır. Ancak uzmanlar, ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

KİRAZ SAPI ÇAYI FAYDALARI NELERDİR? KİRAZ SAPI ÇAYI ZARARLARI VAR MI?

* Kanın temizlenmesinde kullanılması tavsiye ediliyor.

* Damarlarda tıkanma oluşumunu önlüyor.

* Cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili, daha genç bir cilt için tüketilmesi gereken önemli bir besin.

* Selülit görünümünü düzeltiyor. Yenilerinin oluşmasını engelliyor.

* Doğal bir sakinleştirici etkisi bulunuyor. Özellikle stresli zamanlarda kullanılması etkili görülüyor.

* Uykusuzluk problemlerine iyi geliyor.

* En önemli ve bilinen özelliği doğal bir ödem attırıcı olmasıyla şişkinliğin giderilmesinde kullanılıyor.

* Ödem attırıcı etkisi nedeniyle kilo vermeye yardımcı oluyor.

* Adet ağrılarını azaltmakta ve adet söktürücü özelliği nedeniyle kullanılıyor.

* Böbrek sağlıklı şekilde çalışmasında önemli rol oynuyor.

* Karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

* İyi bir antioksidan olarak biliniyor.

* Bağışıklık sistemi üzerinde etkili, güçlü bir bağışıklık için kullanılıyor.

Bilinçsizce tüketilen kiraz sapı çayı, karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebiliyor. Kiraz sapının aşırı tüketilmesi ve bilinçsizce kullanılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle tansiyon, yüksek tansiyon, diyabet ve karaciğer hastalarının kiraz sapı çayı tüketmesi kesinlikte tavsiye edilmiyor. Kiraz sapı çayının günde 1 bardaktan fazla içilmesi, karaciğer yetmezliği ve daha ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Kronik ciddi bir rahatsızlığınız varsa kiraz sapı çayı da dahil olmak üzere herhangi bir ürünü tedavi amaçlı olarak kullanmaya çalışmamalı, düzenli olarak tüketmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve doktorunuzun onaylamadığı hiçbir davranışta bulunmamalısınız.

İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci, özellikle kiraz sapı çayı kullanmayı düşünenleri şu şekilde uyarıyor:

“Bunlardan ilki maydanoz kürü. Mesela maydanoz kürü hazırlarken 1 bardak kaynar suyun içerisine çeyrek su bardağı kıyılmış maydanozu koyup 5 dakika bekletip süzdükten sonra direkt içebilirsiniz. Günde 2 defa içmek yeterli olacaktır. Birinin sabah erken saatte olmasında fayda var. Maydanoz aslında besin destek ürünü olarak da kullanılabilir. Karahindiba idrar söktürücü etkisi ile çok iyi bilinir. Birtakım uçucu yağlar greyfurt, rezene gibi. Bunlar hem çayın içerisine damlatılarak ağızdan alınabilir hem de masaj yağı olarak tercih edilebilir. Faydaları da birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Ben aynı zamanda yoğun bakım uzmanıyım. Daha önce yoğun bakımlarda kiraz sapı tüketimine bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan iki vaka takip ettim. Bilinçsiz kiraz sapı tüketimi karaciğere toksik etki yapabilir ve kan pıhtılaşmasıyla ilgili faktörleri etkileyeceğinden önermeyiz. Kesinlikle bilinçsizce kiraz sapı kullanımını önermiyorum. Bir seferde çok fazla kiraz sapını sıcak suda kaynatmak bilinçsiz bir kullanımdır. Bazen de kirazlar ilaçlandığından çok iyi yıkanmıyor ve hem kendi yan etkisini gösteriyor hem de tarım ilacı içerebiliyor.”