Kirazlı’da hasat geç başladı: Ağaçlarda meyve neredeyse yok....

Kuşadası Kirazlı Mahallesi’nde soğuk hava, hem kiraz çiçeklerini yaktı hem de tozlaşmayı engelledi. Kiraz üreticisi Emel Uluçay, bu yıl rekoltenin oldukça düşük olduğunu belirterek, "Ağaçlarda kiraz neredeyse yok denecek kadar az. Soğuk hava çiçekleri yaktı, arılar da çalışamayınca döllenme gerçekleşmedi. Her yıl kasa kasa kiraz toplarken, bu yıl neredeyse avuç içi kadar ürün alabildik" dedi.

Kirazlı’nın kaliteli kirazıyla bilindiğini hatırlatan Uluçay, bu yıl üretimin hem az hem de maliyetli geçtiğini söyledi. "Gübre, ilaç, bakım hepsi masraf. Ama ağaçlar boş kaldı. Bu yıl kazanmayı bırakın, zarar etmemek bile başarı sayılır. Tüketici bu yıl kirazı az bulacak, pahalıya alacak. Biz de ürünümüzü zor şartlarda yetiştirdik" diye konuştu.

Bir başka kiraz üreticisi Mehmet Bozkurt ise, "Kirazı don vurdu, kiraz ağacı bomboş duruyor. Bu zamandan sonra da kiraz çıkmaz. Yiyecek kiraz bile bulunmaz" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, yaşanan verim kaybının pazara da yansıyacağını ve kirazın az olması nedeniyle fiyatların artabileceğini belirtirken, iklim değişikliğinin etkilerini her geçen yıl daha fazla hissettiklerini belirterek destek ve önlem çağrısında bulundu.