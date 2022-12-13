Kırmızı Bahçe filminin konusu ne, oyuncuları kim?

13 Aralık 2022 Salı, 11:18

Kırmızı Bahçe (Red Garden), yönetmenliğini ve senaristliğini Mirbala Salimli'nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir fantastik drama filmidir.

KIRMIZI BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NE?

Abbas, Azerbaycan’da kırsalında öğretmenlik yapar. Bir erkek çocuğa sahip olma arzusu, bakmakla yükümlü olduğu yetim Orhan ve eşi Vefa’yı ikinci plana atılmasına yol açar. Vefa olanlardan dolayı acı çeker. Abbas, Vefa’nın ölümünden sorumlu olduğunda ise onu görebileceği başka bir aleme sürüklenir.

KIRMIZI BAHÇE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gülzar Qurbanova

Taleh Badiyev

Magsud Mammadov

KIRMIZI BAHÇE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kırmızı Bahçe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.