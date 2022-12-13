Kırmızı Bahçe filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Kırmızı Bahçe filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kırmızı Bahçe filminin konusu ne? Kırmızı Bahçe filminin oyuncuları kim? Kırmızı Bahçe filminin IMDb puanı kaç?
Kırmızı Bahçe (Red Garden), yönetmenliğini ve senaristliğini Mirbala Salimli'nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir fantastik drama filmidir.
KIRMIZI BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NE?
Abbas, Azerbaycan’da kırsalında öğretmenlik yapar. Bir erkek çocuğa sahip olma arzusu, bakmakla yükümlü olduğu yetim Orhan ve eşi Vefa’yı ikinci plana atılmasına yol açar. Vefa olanlardan dolayı acı çeker. Abbas, Vefa’nın ölümünden sorumlu olduğunda ise onu görebileceği başka bir aleme sürüklenir.
KIRMIZI BAHÇE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gülzar Qurbanova
Taleh Badiyev
Magsud Mammadov
KIRMIZI BAHÇE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kırmızı Bahçe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.
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