Başkalarının Hayatı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Başkalarının Hayatı (The Lives of Others), yönetmenliğini ve senaristliğini Florian Henckel von Donnersmarck'ın üstlendiği, 2006 yapımlı bir dram filmidir.

BAŞKALARININ HAYATI FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde olaylar şimdi artık mevcut olmayan bir ülke olan Doğu Almanya (DDR)'da 1984 yılında başlar ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasından ve iki Almanya'nın birleşmesinden iki yıl sonra sonra, yani 1991 yılında biter. Totaliter rejimin korunabilmesi için devlet ülkede Stasi adında çok güçlü ve yaygın bir güvenlik ve istihbarat ağı kurmuştur ve bünyesinde yüzbinlerce istihbarat elemanı çalıştırmaktadır. Bunlardan biri de aynı zamanda bu örgütün akademisinde dersler de veren üst düzey kıdemli eleman Yüzbaşı Gerd Wiesler'dir. Wiesler'e akademiden sınıf arkadaşı ve şimdiki amiri Yarbay Grubitz'le birlikte davet edildikleri oyunun galasında, Kültür Bakanı Bruno Hempf tarafından rejim muhalifi olabileceğinden kuşkulanılan oyun yazarı Georg Dreyman'ı takibe almaları görevi verilir. Dreyman sanatçılar arasında rejime en sadık olanıdır.

BAŞKALARININ HAYATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Martina Gedeck

Ulrich Mühe

Sebastian Koch

BAŞKALARININ HAYATI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Başkalarının Hayatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlenmiştir.