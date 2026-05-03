Kırmızı ışık terapisi cildinizi iyileştirebilir mi?

3.05.2026 09:35:00
Güncellenme:
BBC Türkçe
Son dönemde sağlık ve güzellik sektörünü etkisi altına alan kırmızı ışık terapisi, hücre onarımından cilt gençleştirmeye kadar pek çok vaatle popülerleşiyor. Uzmanlar, "mucize" olarak pazarlanan bu yöntemin potansiyel faydalarını kabul ederken, ticari cihazların etkinliği ve bilimsel kanıt yetersizliği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Daha genç görünmek, spor yaralanmalarından hızla kurtulmak ve daha zinde hissetmek isteyenlerin yeni gözdesi kırmızı ışık terapisi (RLT) oldu. Peki, solaryum yataklarını andıran bu cihazlar ve ev tipi LED maskeler gerçekten söylendiği kadar etkili mi, yoksa sadece bir illüzyon mu?

HÜCRELERİN "ENERJİ SANTRALİ" HEDEFTE

Kırmızı ışık terapisinin temel mantığı, belirli dalga boylarındaki ışığın vücuda nüfuz etmesine dayanıyor. 630-660 nanometre arasındaki ışık dalgaları, hücrelerin enerji üretimi merkezi olan mitokondrileri uyarabiliyor. Uzmanlara göre doğru doz ve yoğunlukta uygulandığında bu süreç, hasarlı dokuların onarılmasını ve kolajen üretiminin artmasını tetikleyebiliyor.

"BİR HAFTALIK İYİLEŞME BİRKAÇ GÜNE DÜŞTÜ"

Manchester’da yaşayan 32 yaşındaki CrossFit sporcusu Kate McLelland, bu yöntemin en büyük savunucularından biri. İki yıl önce boynu kırılan McLelland, fizyoterapisini kırmızı ışıkla desteklediğini belirterek, "Eskiden ağır antrenmanlardan sonra iyileşmem bir hafta sürerdi, şimdi sadece birkaç gün alıyor. Cildimdeki güneş hasarlarının da azaldığını görebiliyorum" diyor.

BİLİM DÜNYASINDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Ancak her uzman McLelland kadar iyimser değil. Londra’daki University College Üniversitesi’nden nörobilimci Profesör Glen Jeffery, internetten alınan pahalı cihazların her zaman sonuç vermeyeceğini vurguluyor. İngiliz Dermatologlar Birliği'nden Dr. Sophie Weatherhead ise çalışmaların genellikle küçük ölçekli olduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yapıyor:

"Sonuçlar; ışığın cilt rengiyle etkileşimi, cildin kalınlığı ve cihazın gücü gibi pek çok faktöre bağlıdır. Ev tipi versiyonlar, tıbbi sınıf cihazlardan çok daha az etkili olabilir."

KIZILÖTESİ SAUNALAR VE IŞIK YATAKLARI ARASINDAKİ FARK

Kırmızı ışık yatakları doğrudan hücre onarımını hedeflerken, kızılötesi saunalar daha uzun dalga boyları kullanarak vücut ısısını artırıyor. Fizyolog Prof. Chris Minson, buradaki asıl faydanın "ısı stresi" olduğunu, bunun da iltihabı azaltıp hasarlı proteinlerin temizlenmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Dikkat: Uzman Onayı Şart

Kırmızı ışık terapisi genel olarak güvenli kabul edilse de; otoimmün rahatsızlığı olanlar, ışığa duyarlılığı bulunanlar veya kanser tedavisi gören kişilerin doktorlarına danışmadan bu yöntemleri uygulamaması gerekiyor. Uzmanlar, göz koruması kullanılmasını ve cihazların mutlaka güvenlik sertifikalarına (CE gibi) sahip olması gerektiğini vurguluyor.

