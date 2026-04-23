Cumhuriyet Gazetesi Logo
Stresin görünmeyen yüzü: Duygusal dalgalanmaların cilt ve sindirim üzerindeki etkisi

23.04.2026 13:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Duygusal iniş çıkışlar yalnızca ruh halinizi değil, cilt sağlığınızı ve sindirim sisteminizi de doğrudan etkileyebilir. Stres, kaygı ve yoğun duygular; ciltte bozulmalar ve sindirim sorunları olarak kendini gösterebilir.

İnsan bedeni yalnızca fiziksel bir yapıdan ibaret değildir; duygular, hormonlar ve sinir sistemi birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütün oluşturur. Özellikle stres, kaygı, üzüntü ve yoğun duygusal dalgalanmalar, bu dengeyi doğrudan etkileyerek hem ciltte hem de sindirim sisteminde çeşitli tepkilere yol açabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığı ile cilt sağlığı arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koyarken, duygusal durumların bu iki sistemi aynı anda etkileyebildiğini göstermektedir. İşte duygusal dalgalanmaların cilt ve sindirim üzerindeki etkisi...

Image

DUYGUSAL DALGALANMALARIN CİLT VE SİNDİRİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1. Stres hormonu (kortizol) artışı

Yoğun stres durumlarında kortizol hormonu yükselir. Bu durum hem ciltte yağ dengesini bozar hem de sindirim sistemini yavaşlatabilir.

2. Akne ve cilt problemlerinin artması

Duygusal stres, ciltte yağ üretimini artırarak sivilce, siyah nokta ve kızarıklık oluşumuna neden olabilir.

3. Ciltte hassasiyet ve kızarıklık

Kaygı ve üzüntü dönemlerinde cilt daha hassas hale gelir, kolay tahriş olur.

4. Sindirim sisteminde yavaşlama

Stres altında sindirim sistemi daha yavaş çalışabilir, bu da şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir.

5. Bağırsak dengesinin bozulması

Duygusal dalgalanmalar bağırsak florasını etkileyerek sindirim düzenini bozabilir.

6. Ciltte solgunluk ve mat görünüm

Uzun süreli duygusal stres, cildin canlılığını azaltarak daha yorgun bir görünüm oluşturabilir.

7. Mide rahatsızlıklarının artması

Stres, mide asidini etkileyerek gastrit, reflü ve mide ağrısı gibi sorunları tetikleyebilir.

Image

DUYGUSAL DENGEYİ KORUMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

  • Cilt sağlığının korunması
  • Sindirim sisteminin düzenli çalışması
  • Hormon dengesinin sağlanması
  • Enerji seviyesinin korunması
  • Genel yaşam kalitesinin artması

DUYGUSAL DENGE İÇİN NELER YAPILABİLİR?

  • Düzenli uyku alışkanlığı oluşturmak
  • Nefes egzersizleri ve meditasyon yapmak
  • Fiziksel aktiviteyi artırmak
  • İşlenmiş gıdalardan uzak durmak
  • Su tüketimini artırmak
  • Gerekirse profesyonel destek almak
