Kırmızı listede... Nesli tükenme tehlikesi altındaki Arap tavşanı Bayburt'ta görüldü!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:34

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:04

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan, çöl kemirgenleri kategorisinde yer alan Arap tavşanını köy sakinlerinden bir yurttaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Doğası gereği kurak çöl iklimini seven, vücutları sıcak ve kumlu ortamlarda yaşamaya elverişli Arap tavşanını Bayburt'ta gören yurttaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Hızlı hareket eden ve ürkek halleriyle bilinen Arap tavşanını bir süre görüntülemeyi başaran yurttaş, daha sonra Arap tavşanını doğal yaşam alanına geri bıraktı.