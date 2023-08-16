Kırmızı listede... Nesli tükenme tehlikesi altındaki Arap tavşanı Bayburt'ta görüldü!

Nesli tükenme tehlikesi altında olan görünüş itibariyle fareyi anımsatan Arap tavşanı, Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde görüldü.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:34
Abone Ol google-news

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan, çöl kemirgenleri kategorisinde yer alan Arap tavşanını köy sakinlerinden bir yurttaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Doğası gereği kurak çöl iklimini seven, vücutları sıcak ve kumlu ortamlarda yaşamaya elverişli Arap tavşanıBayburt'ta gören yurttaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Hızlı hareket eden ve ürkek halleriyle bilinen Arap tavşanını bir süre görüntülemeyi başaran yurttaş, daha sonra Arap tavşanını doğal yaşam alanına geri bıraktı.


İlgili Haberler

Nesli tükenmek üzere... Nevşehir’de alaca sansar görüldü!

Nesli tükenmek üzere... Nevşehir’de alaca sansar görüldü!
Nesli düşünüldüğünden daha erken tükenebilir

Nesli düşünüldüğünden daha erken tükenebilir
Nesli koruma altında olan 'ormanın hayaleti' vaşak fotokapanla görüntülendi

Nesli koruma altında olan 'ormanın hayaleti' vaşak fotokapanla görüntülendi

En Çok Okunan Haberler