Kırmızı listede yer alan Arap tavşanı Bayburt'un ardından Elazığ'da görüldü!
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ’da görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Bayburt'un ardından Elazığ'ın Baskil Çavuşlu köyünde görüntülendi.
Bir yurttaş tarafından görüntülenen Arap tavşanı daha sonra gözden kayboldu.
Arap tavşanı, önceki gün de Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde görülmüştü.
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