Kırmızı listede yer alan Arap tavşanı Bayburt'un ardından Elazığ'da görüldü!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:19

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:25

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Bayburt'un ardından Elazığ'ın Baskil Çavuşlu köyünde görüntülendi.

Bir yurttaş tarafından görüntülenen Arap tavşanı daha sonra gözden kayboldu.

Arap tavşanı, önceki gün de Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde görülmüştü.