Melis Birkan, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Melis Birkan, "Kırmızı Oda" dizisinin kadrosuna katıldı. Birkan, dizide 'Nazgül' karakterini canlandıracak. TV8'de yayınlanan dizi, son olarak Hülya Şen'i ve geçen sezon Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'yı ekibe katmıştı.
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı
Oda" dizisine Erkan Petekkaya'nın geri döneceği kararının açıklanmasının
ardından diziye yeni bir oyuncu daha dahil edildi.
Petekkaya ve Hülya Şen'in 58. bölümüyle dahil olduğu Kırmızı
Oda dizisine; "Issız Adam", "Leyla ile Mecnun",
"Barda" gibi projelerle tanınan Melis Birkan Tv8 ekranlarında
izleyicilerle buluşan dizinin kadrosuna dahil oldu.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birkan dizide,
'Nazgül' karakterini canlandıracak.
Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı dizinin düşen
reytinglerinin ardından diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Ali
Sadi karakterinin hikâyesi farklı bir yönden ele alınacak. Ali Sadi'nin
geçmişinde çok büyük etkisi olan rolü ise Hülya Şen canlandıracak.
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