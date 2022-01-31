Melis Birkan, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu

31 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" dizisine Erkan Petekkaya'nın geri döneceği kararının açıklanmasının ardından diziye yeni bir oyuncu daha dahil edildi.

Petekkaya ve Hülya Şen'in 58. bölümüyle dahil olduğu Kırmızı Oda dizisine; "Issız Adam", "Leyla ile Mecnun", "Barda" gibi projelerle tanınan Melis Birkan Tv8 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin kadrosuna dahil oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birkan dizide, 'Nazgül' karakterini canlandıracak.

Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı dizinin düşen reytinglerinin ardından diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Ali Sadi karakterinin hikâyesi farklı bir yönden ele alınacak. Ali Sadi'nin geçmişinde çok büyük etkisi olan rolü ise Hülya Şen canlandıracak.