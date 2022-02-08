Reyting savaşına yenildi: Kırmızı Oda final yapıyor
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" dizisi için final kararı alındı. Dizi, 61. bölümde final yapacak. Bu sezon reytingleri düşen diziye, geçen sezon Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geri gelmiş, Melis Birkan ve Hülya Şen gibi isimler de kadroya dahil olmuştu.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisi final yapıyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizinin reytinglerinde beklenen artış sağlanamadı. Dizi, 61. bölümde final yapacak.
REYTİNG KURBANI OLDU
OGM Pictures’ın TV8 için çektiği Kırmızı Oda dizisinin reytingleri yeni sezonda beklentileri karşılayamadı. Başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı dizi ilk sezonunda reytinglerde başı çekiyordu. Ancak yeni sezonda ilk 10’a bile giremedi. Bunun üzerine Tv8’in sahibi Acun Ilıcalı diziye ara vereceklerini açıklamıştı.
Reytingleri düşen diziye, geçen sezon Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geri dönmüştü. Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilmiş ve yine Sadi’nin yaşamı flashback sahnelerle canlandırılmıştı.
Petekkaya ve Hülya Şen'in 58. bölümüyle dahil olduğu Kırmızı Oda dizisine; "Issız Adam", "Leyla ile Mecnun", "Barda" gibi projelerle tanınan Melis Birkan da dahil olmuştu.
İlgili Haberler
- Reytingleri düşmüştü: Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya geri dönüyor
- Acun Ilıcalı'dan 'Kırmızı Oda' açıklaması
- Kırmızı Oda final yapacak iddiası: Reyting savaşına yenildi
- Melis Birkan, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?
- Yüzeylerin şekli mikropların hareketini nasıl etkiliyor?
- Tunç Soyer'den hükümete 'elektrik zammı' çağrısı
- Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ yıllar sonra aynı projede!
- Duygu Özaslan'dan '114 bin TL'lik ceza' açıklaması
- Muhalefet 'siyaseten' karşı çıkmayacak
- İstanbul Valiliği'nden 'dere taşkını' açıklaması
- Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı
- Şahan Gökbakar Meclis adisyonundaki fiyatları sordu
- Hablemitoğlu'nun katil zanlısı mahkemeye sevk edildi