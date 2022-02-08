Reyting savaşına yenildi: Kırmızı Oda final yapıyor

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" dizisi için final kararı alındı. Dizi, 61. bölümde final yapacak. Bu sezon reytingleri düşen diziye, geçen sezon Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geri gelmiş, Melis Birkan ve Hülya Şen gibi isimler de kadroya dahil olmuştu.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2022 Salı, 13:39
Reyting savaşına yenildi: Kırmızı Oda final yapıyor
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Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisi final yapıyor. 

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizinin reytinglerinde beklenen artış sağlanamadı. Dizi, 61. bölümde final yapacak.

REYTİNG KURBANI OLDU

OGM Pictures’ın TV8 için çektiği Kırmızı Oda dizisinin reytingleri yeni sezonda beklentileri karşılayamadı. Başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı dizi ilk sezonunda reytinglerde başı çekiyordu. Ancak yeni sezonda ilk 10’a bile giremedi. Bunun üzerine Tv8’in sahibi Acun Ilıcalı diziye ara vereceklerini açıklamıştı.

Reytingleri düşen diziye, geçen sezon Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geri dönmüştü. Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilmiş ve yine Sadi’nin yaşamı flashback sahnelerle canlandırılmıştı.

Petekkaya ve Hülya Şen'in 58. bölümüyle dahil olduğu Kırmızı Oda dizisine; "Issız Adam", "Leyla ile Mecnun", "Barda" gibi projelerle tanınan Melis Birkan da dahil olmuştu.


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