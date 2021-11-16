Kirsten Dunst'dan 'Örümcek Adam' açıklaması: 'Eğlenceli olabilir'

16 Kasım 2021 Salı, 00:00

Üç Altın Küre adayı Kristen Dunst, gelecekteki Örümcek Adam filmlerinde geçmişte hayat verdiği Mary Jane karakterini tekrardan canlandırma fikri hakkında olumlu konuştu.

Konuyla ilgili, "Tekrar canlandırırım, neden olmasın? Bu eğlenceli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dunst, Mary Jane'deki ilk çıkışını 2002'de Sam Rami'nin yönettiği “Örümcek Adam” filminde Tobey Maguire ile başrolde oynadı ve ardından “Örümcek Adam 2” (2004) ve “Örümcek Adam 3” (2007) izledi.

"Böyle bir teklife asla hayır demem" diye Dunst, şakacı bir dil ile cümlelerine şöyle devam etti:

"Küçük örümcek bebekleriyle ihtiyar bir MJ olurum."

Alfred Molina, yaklaşmakta olan Örümcek Adam - Eve Dönüş Yok'da, Örümcek Adam 2'den Doc Ock rolünü yeniden canlandırırken, 46 yaşındaki Tobey Maguire ve 38 yaşındaki Andrew Garfield dahil olmak üzere, serideki diğer yıldızların sürpriz bir şekilde ekranda görüleceğine dair pek çok hayran spekülasyonu oldu.

Dunst seriye geri dönmek hakkında için mutlu gibi görünse de, sadece rolüyle tanınmayı reddediyor. Daha önce Twitter'da "Örümcek Adam'ın kız arkadaşı rolüyle tanındığını" yazan bir hayranına seslendi.

Dunst, "Twitter'a falan bakmıyorum, gerçekten sosyal medya kızı değilim ama şovu ve her şeyi arıyordum. Hayranlarımın ve herkesin bir araya gelip beni desteklemesinden gurur duydum. Paylaşımı ben de okudum ve çok cahilce bir paylaşımdı. Muhtemelen bir adam tarafından çok dikkatsizce yapılmıştı" dedi.