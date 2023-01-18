Kış aylarında 'cilt sağlığını' koruma önerileri

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:00

Kış mevsiminde soğuk ve kuru havanın etkisiyle cilt problemlerinin sıklığında artış görülüyor. Havanın soğumasıyla birlikte vücut ısısının azalmaması için deride kan dolaşımı yavaşlıyor ve buna bağlı olarak ter ve yağ bezlerinin de aktivitesi azalıyor.

Deride kan dolaşımının yavaşlamasıyla deriye kan yoluyla gelen besin ve oksijende de bir miktar azalma oluyor. Dolayısıyla ciltte kuruluk ve çatlamalar en sık görülen problem haline geliyor.

Kuruyan ve bariyerinde hasar gelişen deri dış etkenlere açık hale geliyor ve kızarıklık, kaşıntı, hassasiyet ile seyreden egzema gibi cilt hastalıkları da daha sık görülür.

Son olarak Uzm. Dr. Aslı Tokmak, kış aylarında cilt sağlığını korumak için cildin uygun bir nemlendirici ile nemlendirilmesi gerektiğini belirterek, sağlıklı beslenme, güneş koruyucu krem kullanma, cildi ölü hücrelerden arındırma, cilt bakım rutini oluşturma, çok sık ve sıcak su ile duş almama gibi önerilerde bulundu.

"ELLERİ VE DUDAKLARI DA KIŞ AYLARINDA NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYALIM"

zm. Dr. Aslı Tokmak, kış aylarında cilt sağlığını korumanın çok önemli 8 yolunu şöyle aktardı:

"Cildinizi uygun bir nemlendirici ile nemlendirin. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edin. Güneş koruyucu krem kullanmayı ihmal etmeyin. Cildinizi ölü hücrelerden arındırın. Cilt tipinize uygun cilt bakım rutininizi oluşturun. Çok sık ve sıcak suyla duş almak cildi daha da kurutur. Kış aylarında kozmetik uygulamalar yapılabilir. Ellerimiz ve dudaklarımızı da kış aylarında nemlendirmeyi unutmayalım."

Tokmak, rüzgar, soğuk ve kuru hava ortamlar arasında geçişlerdeki ani hava değişimlerinin, kapalı ortamlarda klima ve kalorifer etkisinde kalma, hava kirliliği gibi etkenler de cildin daha da yıpranmasına ve lekelenmesine neden olduğunu belirterek, kış aylarında egzama, akne, sedef hastalığı ve seboreik dermatit (yağlı egzema) gibi cilt hastalıklarının sıklığının arttığını bildirdi.

Kuruluğa bağlı cilt hastalıklarının ve çatlamaların önüne geçmek ve cilt bariyerini sağlam tutmak için dermatoloğun da önerdiği uygun bir nemlendirici ile cildi nemlendirmenin en başlıca basamak olduğunu ifade eden Tokmak, vücudun direncini korumanın yanı sıra cilt sağlığının korunması için de antioksidan, vitamin ve minerallerden zengin beslenmenin ve bol su tüketmenin kış aylarında önemli olduğunu, A,C,E vitamini, selenyum ve çinko takviyesi yapılması gerekebileceğini aktardı.

Tokmak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar kış güneşi yazın olduğu gibi ısıtmasa da özellikle bulutlu ve karlı havalarda geri yansıyan ışınlar ciltte lekelenmeye neden olur. Ayrıca kışın kuruyan ve hassas cilt güneşin zararlı ışınlarına daha açık hale gelmiş oluyor. Sadece yazın değil kış aylarında da UVB koruma faktörü en az SPF30 olan ve aynı zamanda UVA'ya karşı da koruyucu olan bir güneş koruyucu kremi düzenli olarak kullanmak gerekir.

Kış aylarında güneşin yoğun olmaması ciltteki ölü hücrelerin peeling yöntemiyle uzaklaştırılması için bir fırsattır. Kimyasal peeling yöntemiyle ciltte soyulma yaratarak ölü hücrelerden arındırılması sağlanır. Aynı zamanda daha parlak ve canlı bir görünüm de elde edilir."

Cilt yapısına göre yağlı ve akneye yatkın ciltlerin komedon oluşturmayan salisilik asit de içeren bir temizleyici jel ile temizledikten sonra cildin kurumasını engellemek için yine su bazlı komedon oluşturmayan bir nemlendirici ile cildi nemlendirmesi gerektiğini anlatan Tokmak, "Kuru ciltler ise daha hassas bir temizleyici ile cildi temizledikten sonra hyaluronik asit, seramid, gliserin gibi nem ihtiyacını karşılayan bir nemlendirici uygulamalıdır. Kuru ciltlerin tonik ve alkol içeren ürünlerden kaçınması önemli" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SIK VE SICAK SUYLA DUŞ ALMAK CİLDİ DAHA DA KURUTUYOR"

Uzm. Dr. Aslı Tokmak, cilt bariyerinin çok sık ve çok sıcak su ile banyo yapıldığında hasar görerek alerjenlere daha açık hale geldiğini ve bunun sonunda da egzamaların daha sık görüldüğünü belirterek, bunun önüne geçmek adına duş sıklığının yaz aylarına göre azaltılması ve duş sonrası mutlaka nemlendirici kremler ile vücudun nemlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kışın cilt kuruluğunun artmasıyla cildin ihtiyacı olan nemi karşılamaya yönelik gençlik aşısı, nem ve kolajen aşılarını sıklıkla uyguladıklarını anlatan Tokmak, "Kış aylarında güneşin yoğun etkisinden de uzak kalındığı için lazer ve leke tedavilerini de daha rahatlıkla uygulamaktayız. Yanı sıra dolgu ve botoks işlemlerini de her mevsim olduğu gibi kış aylarında da sıklıkla uygulamaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

Tokmak, ellerin ve dudakların da kış aylarında nemlendirici kremlerle nemlendirmek gerektiğini belirterek, eldiven kullanarak da çatlamalardan ve soğuk havalarda daha sık görülen egzamalardan korunabileceğini aktardı.